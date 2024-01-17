Büyükçekmece'de Polis Aracı Kaza Yaptı

BÜYÜKÇEKMECE'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı. Polis ekiplerinin kaza yaptığı ve şüphelinin durması için havaya ateş ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Pınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.F.B adlı kişi 77 AB 157 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçan motosikletli ve polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Şüpheliyi kovalayan polis ekibine ait araç Sancak Sokak'ta yoldan çıkarak kaldırıma savruldu. Kaza yapan araçtan inen polis memuru şüphelilerin durması için havaya ateş etti. Ancak şüpheli hızla kaçtı. Aracı kullanan polis hafif şekilde yaralanırken, çevredekiler yardıma koştu. Sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı polis, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaydan kısa süre sonra kaçan şüphelinin de yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşanan kaza anı ve şüphelinin yakalanması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Nurtaç Erişçi, Motorlu kişiler vardı, polislerle çatışmaya girmişler, polislere ateş açılmış. Motosikletli kişileri kovalarken, tarlaya doğru uçtu. Ambulans geldi, polisler geldi. Olay o şekilde bitti. dedi.