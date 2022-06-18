Büyükçekmece'de park halindeki tır yandı - Haberler

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Büyükçekmece'de park halindeki tır yandı

AA - Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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Büyükçekmece'de park halindeki tır yandı

İstanbul Büyükçekmece'de park halindeyken yanan tır, kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Büyükçekmece'de park halindeyken yanan tır, kullanılamaz hale geldi.

Büyükçekmece-Çatalca yolu Tepekent kavşağında park halinde bulunan kağıt malzeme yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yol kenarındaki barakaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Bölgede aksayan trafik, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından normale döndü.

Bu arada, tırın yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

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