Büyükçekmece'de park halindeki tır yandı İstanbul Büyükçekmece'de park halindeyken yanan tır, kullanılamaz hale geldi. İstanbul Büyükçekmece'de park halindeyken yanan tır, kullanılamaz hale geldi. Büyükçekmece-Çatalca yolu Tepekent kavşağında park halinde bulunan kağıt malzeme yüklü tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yol kenarındaki barakaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Bölgede aksayan trafik, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından normale döndü. Bu arada, tırın yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel Büyükçekmece İtfaiye Güncel Haberler

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