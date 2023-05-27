Büyükçekmece'de Palet Deposu Yangını

Büyükçekmece'de palet deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda hasar oluştu.

Uğur Samet AVCI / Büyükçekmece'de palet deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yakut sokak üzerinde açık alanda bulunan palet deposunda çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda hasar oluştu.