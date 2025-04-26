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Büyükçekmece'de Otopark Tartışmasında Kanlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Büyükçekmece'de Otopark Tartışmasında Kanlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Büyükçekmece'de bir müteahhit ile tartışma yaşayan Atakan Gülsever, silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay sırasında yanında bulunan bir kişi de yaralandı. Müteahhit kaçarken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Büyükçekmece'de bir müteahhidin araç park yeri tartışması sırasında silahla vurduğu iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Nasreddin Hoca Sokak'taki binanın otopark girişine 3 gün önce aracını park eden Atakan Gülsever ile müteahhitlik yaptığı belirtilen İ.H. arasında tartışma yaşandı.

Gülsever, bugün yanına iki kişiyi alarak konuşmak için müteahhidin ofisine gitti. Burada taraflar arasında tekrar çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İ.H'nin tabancayla ateş açması sonucu Gülsever ile yanındaki bir kişi vuruldu.

İ.H. silahını bırakarak kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Gülsever'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İsmi öğrenilemeyen yaralının kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, yaralının sekerek kaçış anı ve silah sesleri bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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