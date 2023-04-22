BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİYLE KAZA YAPAN SÜRÜCÜ KAÇTI

BÜYÜKÇEKMECE Tem Otoyolu'nda kullandığı otomobille makas atarak ilerleyen sürücü 5 metre yüksekliğinde köprüden düştü. Kaza nedeniyle otomobilde yangın çıkarken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kumburgaz TEM Otoyolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen 34 KR 4405 plakalı otomobil sürücüsü makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, 5 metrelik yükseklikten yola düştü. Yola düşen otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde çıkan yangın çevredeki sürücüler tarafından söndürüldü. Bu sırada otomobil sürücüsü olaydan hemen sonra kaçarak, kaza yerinden uzaklaştı. Jandarma ekipleri kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.