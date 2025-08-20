Büyükçekmece'de Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde park halindeki bir tıra çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

Büyükçekmece'de otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi'nde Emre Vural idaresindeki 34 ANP 057 plakalı otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tırın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan 5 kişi, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlayda Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan biri yabancı uyruklu 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı: Aracın kaskosu da yok

17 milyonluk Ferrari ile test sürüşüne çıkan ustanın hayatı karardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu

Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.