Büyükçekmece'de Otomobil Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Büyükçekmece'de otomobilin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Güzelce Fırat Pen Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında Arda S. (20), 34 DT 3723 plakalı araçla cadde üzerinde hızla giderek sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, araç tarlaya uçarak taklalar atmıştı. Araçta yolcu koltuğunda bulunan üniversite öğrencisi İrem Çulluk (19), araçtan fırlayarak hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanan sürücü de tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. - İSTANBUL