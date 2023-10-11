Büyükçekmece'de Otomobil Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında, Arda Sevinç idaresindeki otomobilin devrilmesi sonucu 19 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Çulluk hayatını kaybetti. Sürücü Arda Sevinç ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Büyükçekmece'de devrilen otomobildeki 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Arda Sevinç idaresindeki 34 DT 3723 plakalı otomobil, Güzelce Mahallesi Fırat Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki üniversite öğrencisi İrem Çulluk'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Arda Sevinç (20) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel