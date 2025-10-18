Büyükçekmece'de Otomobil Hırsızlığı: 2 Şüpheli Yakalandı

Büyükçekmece 'de 12 otomobilin ayna ve amblemlerini çaldığı belirlenen 2 şüpheli Bakırköy'de yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 4-6 Ekim tarihleri arasında Büyükçekmece'de park halindeki 12 otomobilin ayna ve amblem çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin motosikletle gelerek eylemi gerçekleştirdiklerini tespit etti. Teknik takibin ardından adresleri belirlenen 2 şüpheli Bakırköy'de yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda otomobillere ait 11 ayna ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 39 suç kaydı olduğu belirlenen E.M.B. (20) Asayiş Şube Müdürlüğüne, 18 yaşından küçük E.B. (15) ise Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.M.B. ile E.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlıklar güvenlik kameralarına yansıdı.