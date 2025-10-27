Büyükçekmece'de Otobüse Arkadan Çarpan Kamyon 9 Yolcuyu Yaraladı
Büyükçekmece'de, bir kamyonun, durağa yanaşan İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu yaralanan 9 yolcu hastaneye kaldırıldı.
Ulus Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'nde seyreden U.A. idaresindeki 54 AET 227 plakalı kamyon, durağa yanaşan E.G. idaresindeki 34 HO 1747 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada 9 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mimar Sinan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel