Büyükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

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Büyükçekmece'de otluk alanda başlayan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, ağaçlara sıçrayarak elektrik hatlarında patlamalara neden oldu.

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Vehbi DEMİR / İSTANBUL, - BÜYÜKÇEKMECE'de otluk alanda başlayarak ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi D-100 karayolu kenarındaki otluk alanda başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlara sıçradı. Yangın nedeniyle bölgedeki elektrik hattında da zaman zaman patlamalar yaşandı. Elektrik hatlarındaki patlamalar sebebiyle yakın bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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