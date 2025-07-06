Büyükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Büyükçekmece'de, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Mahallesi D-100 kara yolu kenarında ağaçların da bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında bölgedeki elektrik hattında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bu nedenle bölgeye elektrik verilemedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Çok sayıda ağacın yandığı alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.