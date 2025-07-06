Büyükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Büyükçekmece'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Büyükçekmece'de D-100 kara yolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle elektrik hattında patlamalar meydana geliyor.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Fatih Mahallesi D-100 kara yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki elektrik hattında yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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