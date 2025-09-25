Büyükçekmece'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Büyükçekmece Gölü kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, rüzgarın etkisiyle hızlı yayılan alevlere karşı çalışmalar gerçekleştirdi.
Büyükçekmece'de, göl kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Büyükçekmece Gölü kenarında, 19 Mayıs Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle hızlı yayılan yangın için Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri de bölgeye yönlendirildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel