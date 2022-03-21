Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de ölü bulunan çiftin cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Haberler

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Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de ölü bulunan çiftin cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre BÜYÜKÇEKMECE'de bulunan kadın ve erkek cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin bitmesinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de bulunan kadın ve erkek cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin bitmesinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde dün saat 22.00 sıralarında iple boğulmuş bir kadın ile ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetler Türkmenistan uyruklu evli çift Nargul D.(31) ile Batyr H. (34)'ye ait olduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Cesetler İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından Nargul D.(31) ile Batyr H. (34)'nin cenazeleri aileleri tarafından bugün Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazeler, Küçükçekmece Gasilhanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediypor.


Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de ölü bulunan çiftin cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de ölü bulunan çiftin cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de ölü bulunan çiftin cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu, Büyükçekmece, İstanbul, Adli Tıp, Güncel, Haberler

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