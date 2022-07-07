Son dakika haberi: İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLDÜRÜLEN ÖZNUR TUFAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler

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Son dakika haberi: İSTANBUL ? BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖLDÜRÜLEN ÖZNUR TUFAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... ? BÜYÜKÇEKMECE'de, yeğenini vuran kişiye açtığı tazminat davası nedeni ile Abdullah Türkoğlu tarafından öldürülen Öznur Tufan (71), son yolculuğuna uğurlandı.

? BÜYÜKÇEKMECE'de, yeğenini vuran kişiye açtığı tazminat davası nedeni ile Abdullah Türkoğlu tarafından öldürülen Öznur Tufan (71), son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde Abdullah Türkoğlu dün, yeğenini vurduğu Öznur Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını duyunca, önce davanın avukatı Servet Bakırtaş'ı Bakırköy'deki ofisinde öldürdü. Daha sonra Tufan'ın işyerine gelen Türkoğlu, burada da kadını boynundan tabanca ile yaraladı. Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Öznur Tufan için Büyükçekmece Aybars Ak Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Yakınlarının katıldığı törende Tufan, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Yakuplu Köyiçi Mezarlığına götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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