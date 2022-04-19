Büyükçekmece'de motosikletteki 2 şüpheli tarafından bacağından vurulan kişi yaralandı
AA - Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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Büyükçekmece'de, yanına yaklaşan motosikletli 2 şüpheli tarafından silahla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de, yanına yaklaşan motosikletli 2 şüpheli tarafından silahla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, aynı motosiklete binen 2 şüpheli, Mimar Sinan Sahili'nde yürüyüş yapan M.H'nin yanına yaklaştı. Silahla ateş eden şüpheliler, M.H'yi yaraladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bacağından yaralandığı tespit edilen M.H. hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, şüphelilerin kimlik tespiti için çalışma başlattı.
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel