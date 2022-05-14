Büyükçekmece'de motosikletli kadın, çocuğa çarpacağı iddiası ile darbedildi - Haberler

BÜYÜKÇEKMECE sahilinde motosiklet sürücüsü bir kadın, seyir halindeyken bir çocuğa çarpmak üzere olduğu iddiasıyla, çocuğun babası tarafından darbedildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, bugün akşam saatlerinde Büyükçekmece sahilde meydana geldi. İddialara göre, motosiklet sürücüsü kadın, sahilde seyir halindeyken az kalsın bir çocuğa çarpıyordu. Bunun üzerine çocuğun yanındaki kişi, kadına tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu sinirlenen çocuğun babası, iddiaya göre kadını darbetti. Kadının üzerine yürüyen ve iteleyen bu kişi, çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel