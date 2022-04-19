Son Dakika | Büyükçekmece'de motosikletle geldiler silahla vurup kaçtılar

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de, motosikletli iki saldırgan, otomobiline binmek üzere olan bir kişiyi tabanca ile yaraladıktan sonra kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi sahilde yürüyüş yaptıktan sonra otomobiline binmek istedi. Bu sırada motosikleti ile adamın yanına yaklaşan 2 kişiden biri, çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermilerden 2 tanesi aracına binmek üzere olan adamın bacağına isabet etti. Saldırganlar motosiklet ile olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel