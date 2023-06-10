Büyükçekmece'de Motosiklet Kazası

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Berşan Yıldırım kontrolündeki motosiklet, virajı alamayıp bariyerlere çarparak takla attı. Sürücüsü kafasının üzerine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Berşan Yıldırım'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza anı arkasından gelen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

- İstanbul