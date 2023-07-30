Büyükçekmece'de Minibüs ve Evde Yangın Çıktı

BÜYÜKÇEKMECE'de, aynı dakikalarda birbirine yakın iki noktada, minibüs ve evde yangın çıktı. Yangının, belediyenin düzenlediği festival sırasında kortejden atılan havai fişeklerden kaynaklandığı iddia edilirken, minibüste ve evde çıkan yangın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE'de, aynı dakikalarda birbirine yakın iki noktada, minibüs ve evde yangın çıktı. Yangının, belediyenin düzenlediği festival sırasında kortejden atılan havai fişeklerden kaynaklandığı iddia edilirken, minibüste ve evde çıkan yangın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yangınlar, saat 22.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İlk yangın, Kordon Boyu Caddesi üzerinde bulunan binanın ikinci katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği festival nedeniyle çevreden geçen kortejden atılan havai fişekler yangına yol açtı. Evde yaşayanlar alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Aynı dakikalarda Umur Reis Caddesi üzerinde bulunan 34 LAL 394 plakalı park halindeki servis minibüsü de alev aldı. Alevler kısa süre minibüsü sararken, yangın sırasında park halinde bulunan bir otomobil de hasar gördü.

"EVİN İÇİNDE MEŞALE YAKTILAR ZANNETTİK"

"İŞARET FİŞEĞİ ATINCA ARABAYA VE EVE SIÇRAMIŞ"

Zarar gören otomobilin sahibi Talatcan Beldek, "Festival vardı sahil tarafında. Onlar da işaret fişeği atınca arabaya ve eve sıçramış. Yanan arabanın sıcaklığıyla benim araba da yandı. Arabanın başına gelince gördüm, sağlık olsun cana gelmesin" dedi.