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Büyükçekmece'de lojistik deposunda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de lojistik deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

İstanbul Büyükçekmece'de, 2 bin metrekare alana kurulu lojistik merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Büyükçekmece'de, 2 bin metrekare alana kurulu lojistik merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepecik Mahallesi Çatalca Yolu üzerindeki lojistik deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri depo çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Yangında, depodaki bazı ürünler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Büyükçekmece İtfaiye Güncel Haberler

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