Büyükçekmece'de lisede yangın paniği Güncel Haberler BÜYÜKÇEKMECE'de lisenin çatısında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçildi. BÜYÜKÇEKMECE'de lisenin çatısında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçildi. Okul tahliye edilirken küçük çaptaki yangın kısa sürede söndürüldü. Büyükçekmece Yenimahalle Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi çatısında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzenine okula çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Okul kısa sürede tahliye edilirken bacada başladığı belirtilen yangın kısa sürede söndürüldü. Dumanın tahliye edilmesinin ardından bahçede bekleyen öğrenciler tekrar sınıflarına döndü. İtfaiyenin yangının çıkışıyla ilgili incelemesi sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Anadolu Lisesi Büyükçekmece Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Büyükçekmece'de lisede yangın paniği - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.