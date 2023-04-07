BÜYÜKÇEKMECE'DE LİSEDE PASTADAN ZEHİRLENME İDDİASI

BÜYÜKÇEKMECE'de 4 öğrenci iddiaya göre, okudukları lisenin kantininden satın aldıkları pasta nedeniyle zehirlendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavisi devam ederken, zehirlenmenin kesin nedeninin belirlenmesi için Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okul kantininde inceleme yaptı.

Tepecik Mahallesi'nde bulunan lisede okuyan 4 öğrenci iddiaya göre saat 13.00 sıralarında okul kantininden rulo pasta satın aldı. Pastayı yedikten bir süre sonra mide bulantısı, kusma, ateş gibi şikayetleri olan öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin hastanede tedavileri devam ederken, veliler okul kantininden şikayetçi oldular. Tarım Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler inceleme ve tahlil için okula geldi. Zehirlenmenin kesin nedeni incelemenin ardından belirlenecek. Veli Teksen Toksöz, Çocuklar saat 11.00 gibi rulo pasta almışlar kantinden. 4 arkadaş paylaşmışlar, 4'ü de zehirlenmiş. Müdür yardımcısı hemen ilgilenmiş, ambulans çağırmış. Şimdi hastaneye geldik. Durumları iyi. Araştıracaklar neden zehirlendiklerini ifadelerini alacaklar. Kantinden şikayetçiyiz okuldan değil dedi.