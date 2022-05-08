Büyükçekmece'de kuyuya düşerek mahsur kalan köpek için seferberlik

BÜYÜKÇEKMECE'de bir kuyuya düşerek bulduğu boşluktan yol altına kadar ilerleyerek mahsur kalan köpek itfaiye saatler süren operasyon ile kurtarılabildi.

Sinanoba Mahallesi Bozdoğan Sokak'ta bir evde beslenen köpek, yakındaki 3 metre derinlikteki kuyuya düştü. Köpek, kuyuda bulduğu dehlizden ilerlerken yolun altına kadar geldi. Sabinin aramaları ve derinden duyduğu havlama sesleri üzerine köpeğin kuyuya düşerek burada mahsur kaldığı anlaşıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, yolun 3 metre kadar derinliğinde sıkışan köpeğin yerini tespit ederken, onu kurtarabilmek için seferber oldu. Ekipler, köpeği kurtarabilmek için yolun kazılmasına karar verdi. Bunun üzerine belediyeden iş makinesi istendi. Getirilen iş makinesi ile yol kazılırken, belli bir noktadan sonra köpeğe zarar verilebileceği göz önüne alınarak çekiç ile dikkatle toprağın kazılması kararlaştırıldı. Kepçe ile açılan çukura inen bir itfaiye eri çekiç ile kazdığı toprak altında yaklaşık 3 saat mahsur kalan sevimli köpeği kurtarırken, herkes rahat bir soluk aldı. Hiçbir yarası olmadığı belirlenen köpek sahibine teslim edildi.