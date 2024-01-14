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Büyükçekmece'de Kurusıkı Silahla Havaya Ateş Eden 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Büyükçekmece'de otomobilin içinde kurusıkı silahla havaya ateş eden 3 kişi, sosyal medyada paylaştıkları görüntüler üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE'de, otomobilin içindeki 3 kişi, kurusıkı silahla havaya ateş ederek o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Büyükçekmece'de 3 arkadaş, kurusıkı tabanca ile otomobilin içinden havaya ateş etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından "Beyler ünlü olduk" yazarak paylaştılar. Görüntülerin tepki toplaması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası kimlikleri tespit edilen A.B.(16), G.A.(17) ve M.Ö.(16) yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan 3 kişi hakkında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması" suçundan işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyükçekmece Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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