İstanbul'da iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Büyükçekmece'de bir marketin kurşunlanmasının ardından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı ve adli sürecin ardından tutuklandı.

Büyükçekmece'de bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçedeki bir marketin kurşunlanmasının ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Farklı iş yerleri, kurum ve kuruluşlara ait 362 kameradan elde edilen 783 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından olayı gerçekleştiren ve bağlantılı olan 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

