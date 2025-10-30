Büyükçekmece'de Kundaklama ve Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Gözaltında

Büyükçekmece'de L.S.'ye ait 2 ayrı iş yerine 10 dakika arayla 4 şüpheli saldırdı. L.S.'ye ait bir iş yeri kundaklanırken diğeri kurşunlandı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim saat 03.25 sıralarında Fatih Mahallesi'nde L.S.'ye ait bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarını aldı. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, aynı kişiye ait başka bir iş yerinin de 10 dakika sonra kurşunlanması üzerine kundaklama ihtimali üzerine yoğunlaştı. Yapılan çalışmalarda iş yerinin kundaklandığı tespit edildi.

KUNDAKLAMA KAMERADA

Ekipler, incelemeleri sonucunda şüphelilerin iş yerini kundaklarken güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini belirledi. Görüntüleri izleyen ekipler, her iki olayın da plakasız bir motosikletle gelen şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler U.A. (32), E.A. (45), E.B.G. (17) ve S.B.Y. (25) adreslerine yapılan baskınla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, suçta kullanılan plaka kısmı gizlenmiş motosiklet, 5 litrelik bidon, 3 tüfek kartuşu ve kundaklamada kullanılan bez parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, 'Mala zarar verme' ve '6136 SKM' suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 Ekim'de adliyeye sevk edildi.