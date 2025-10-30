Büyükçekmece'de Kundaklama ve Kurşunlama Olayında 4 Şüpheli Yakalandı

Büyükçekmece'de bir kişinin iki iş yerinin kundaklanması ve kurşunlanması olayına karışan 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde L.S'ye ait iş yerinin kundaklandığı, kısa süre sonra aynı kişiye ait başka bir iş yerinin kurşunlandığının bildirilmesi üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, şüphelilerin her iki olayda da plakasız bir motosikletle gelip kundakladıkları iş yerlerine silahla ateş ettiklerini tespit etti.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliler U.A. (32), E.A. (45), E.B.G. (17) ve S.B.Y'yi (25), kaldıkları adreslerde yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, plaka kısmı gizlenmiş motosiklet, 5 litrelik bidon, 3 tüfek kartuşu ve kundaklamada kullanıldığı değerlendirilen bez parçaları ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin eylemleri güvenlik kameralarınca görüntülendi.