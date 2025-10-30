Haberler

Büyükçekmece'de Kundaklama ve Kurşunlama Olayında 4 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Büyükçekmece'de bir kişinin iş yerinin kundaklanması ve kurşunlanması olayına karışan 4 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve kundaklama malzemeleri ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde L.S'ye ait iş yerinin kundaklandığı, kısa süre sonra aynı kişiye ait başka bir iş yerinin kurşunlandığının bildirilmesi üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, şüphelilerin her iki olayda da plakasız bir motosikletle gelip kundakladıkları iş yerlerine silahla ateş ettiklerini tespit etti.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliler U.A. (32), E.A. (45), E.B.G. (17) ve S.B.Y'yi (25), kaldıkları adreslerde yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, plaka kısmı gizlenmiş motosiklet, 5 litrelik bidon, 3 tüfek kartuşu ve kundaklamada kullanıldığı değerlendirilen bez parçaları ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin eylemleri güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
