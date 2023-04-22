BÜYÜKÇEKMECE'DE KÖPRÜDEN DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

BÜYÜKÇEKMECE Tem Otoyolu'nda makas atarak ilerlediği öne sürülen sürücü, otomobiliyle yaklaşık 5 metre yüksekteki köprüden düştü. Kazanın ardından otomobilde yangın çıkarken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Makas atarak ilerlediği öne sürülen 34 KR 4405 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden yola düştü. Kazanın ardından otomobilin motor kısmında yangın çıkarken, yara almadan kurtulan sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobildeki yangın ise çevredeki sürücülerin yangın tüpleriyle müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.