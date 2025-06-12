Büyükçekmece'de Köpeğe Otomobil Çarpıp Kaçtı

Büyükçekmece'de Köpeğe Otomobil Çarpıp Kaçtı
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Büyükçekmece'deki bir sitenin önünde, hızla gelen bir otomobil bir köpeğe çarparak olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE'deki bir sitenin önünde bulunan köpeğe otomobil çarptı. Köpek yaralanırken, sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Haziran Pazartesi saat 19.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sitenin güvenlik görevlileri tarafından bakılan bir köpeğe, hızla gelen otomobil çarptı. Köpek, çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Otomobil sürücüsü ise durmadan yoluna devam etti. Öte yandan mahalleli, arabanın çarptığı köpeğin 7 yavrusu olduğunu ve bunlardan 2'sinin bir süre önce araç çarptığı için hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Köpeğe arabanın çarptığı anlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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