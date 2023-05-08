BÜYÜKÇEKMECE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 28 DAİRE YIKILDI

BÜYÜKÇEKMECE'de deprem riski taşıyan 5 bloklu 28 dairenin yıkımı, Büyükçekmece Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından zabıta gözetiminde gerçekleştirildi.

Büyükçekmece'de Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi'nde Belediye ? Vatandaş iş birliğiyle deprem riski taşıdığı tespit edilen 5 bloktan oluşan 28 daire Büyükçekmece Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım, ekipler tarafından güvenlik önlemleri altında başladı.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen alanda basın mensupları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm büyük hızıyla devam ediyor, Çünkü Marmara depremi her geçen gün bize yaklaşıyor. Ben ve biz biliyoruz ki çok ne zaman olacağını kestirmek mümkün olmayan ama bilim insanlarının tamamı 1999'dan sonra bu büyük Marmara depreminin 2030 yıllarında olacağını ortaya koymuşlardır. Ben dünyanın bütün deprem panellerini gezmiş bir belediye başkanıyım, çok uzun süredir belediye başkanıyım bu yüzden Büyükçekmece'de hiç kimseden yardım gelecekmiş gibi bir tavır takınmadan kendi yağımızda kavrulmaya devam ediyoruz. Belediye, vatandaş ve müteahhit üçgeninde bütün mevcut yapı stokunu 2000 yılından önce yapılmış yapı stokunu eritmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz şehir merkezi düz bir arazidir sıvılaşmaya çok açık bir alandır bu neden ile Fatih Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi'nin bir kısmını kapsayan bu bölgede yıkımları hızlandırdık çoğalttık?? dedi.

"BİNA SONUCUNUN SIFIR ÇIKMASI İLE SİTENİN TAMAMINDA YENİLEME KARARI ALINDI"

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, "Bugün Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Yeşilay Sitesi'nin önündeyiz. Biz bu sitede D Blok'ta hızlı tarama ile inceleme gerçekleştirdik ve D Blok'un deprem güvenlik oranı sıfır çıktı, ayrıca yine bu sıfır çıkanlar kendi aralarında sınıflandırdığımızda en kritik grupta olan durduğu yerde çökme ihtimali bulunan 318 binamızdan biriydi o yüzden bugün buradayız. Bina sonucunun sıfır çıkması ile birlikte sitenin tamamında bir yenileme kararı alındı, bu noktada da tabi ki mutluyuz sadece bir blokta değil 24 bağımsız birimin 24 Blok'un tamamında bir yenileme süreci başlamış durumda"? ifadelerini kullandı.