(BÜYÜKÇEKMECE'DE KENDİSİNE HAKARET EDEN BABASINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

KAVGA EDİYORLAR HAKARET EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katında bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre; Şaban Tan(37), babası Hasan Tan (58) ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmada sırasında Şaban Tan, babasının kendisine hakaret ettiğini iddia ederek silahla ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şaban Tan, gelen polis ekiplerine teslim olurken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede baba Hasan Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Tan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası yakınları sinir krizleri geçirdi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel