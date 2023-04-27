BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA YAPAN TIR'I GÖRÜP YAVAŞLAYAN İKİ ARACA İETT OTOBÜSÜ ÇARPTI

BÜYÜKÇEKMECE'de TIR'ın kaza yaptığını gören iki sürücü yavaşlayınca arkadan gelen İETT otobüsü iki araca çarptı.

BÜYÜKÇEKMECE'de TIR'ın kaza yaptığını gören iki sürücü yavaşlayınca arkadan gelen İETT otobüsü iki araca çarptı.

Kaza öğle saatlerinde D-100 karayolu Edirne yönünde S Rampası Mevkii'nde meydana geldi. Büyükçekmece yönüne giden TIR'ın sürücüsü yağışın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç beton bariyerleri yıkıp yan yola savruldu. Bu sırada aynı yönde giden arkadan gelen iki araç yavaşladı. Silivri'ye giden İETT otobüsü sürücüsü duramayarak kaza nedeniyle yavaşlayan iki araca çarptı. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafik oluştu.