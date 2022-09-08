Son dakika haberleri! Büyükçekmece'de kaza yapan çekici viyadükten düştü (2) Güncel Haberler Son dakika haberleri: Büyükçekmece'de bariyere çarpan tırın dorsesinden ayrılan çekici kısmı viyadükten düştü. Büyükçekmece'de bariyere çarpan tırın dorsesinden ayrılan çekici kısmı viyadükten düştü. TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki 34 ZK 0852 plakalı tır, Beylikçayır Viyadüğü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsesinden ayrılan tırın çekicisi, viyadükten aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır şoförü, gerekli tedbirler alındıktan sonra bir itfaiye görevlisinin yardımıyla iple yukarı çekildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Güncel Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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