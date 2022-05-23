BÜYÜKÇEKMECE'DE KAZA KAMERA; ÇÖP ATMAYA ÇIKMIŞTI HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI - Haberler

BÜYÜKÇEKMECE'de çalıştığı iş yerinin önünde çöp atmaya çıkan belediye işçisi İlknur Saime Demirrenk (48) alkollü olduğu belirtilen sürücü çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Demirrenk hayatını kaybederken ailesi, " Bu kaza değil, cinayet" dedi.

Kaza dün gece saat 23.47'de Büyükçekmece Belediyesi Celaliye Sosyal Tesisleri önündeki yolda yaşandı. Büyükçekmece Belediyesi Celaliye Sosyal Tesisleri'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki İlknur Saime Demirrenk, mesaisinin bitimine 10 dakika kala çöp atmaya çıktı. Elinde çöplerle iş yerinden çıkan Demirrenk, çöp konteynerine doğru yürüdü. O esnada hızlı şekilde geldiği görülen sürücü Demirrenk'e çarparak çöp konteyneri ile birlikte metrelerce sürükledi. Ağır yaralanan Demirrenk, Silivri Devlet Hastanesi Selimpaşa Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Demirrenk, hastanede hayatını kaybetti, aile ise Kumburgaz Polis Merkezi'ne giderek sürücüden şikayetçi oldu. Sürücünün 189 promil alkollü olduğu öğrenilirken tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

"SADECE KARŞIYA GEÇİP ÇÖP ATACAKTI"

Yurtdışında makine mühendisi olarak görev yapan 28 yaşındaki oğlu Deniz Demirrenk, dün Türkiye'ye geldi. Annesini göremeden ölüm haberi aldığını belirten Demirrenk, 'Emekli olmasına 2 ay kalmıştı. 'Emekliliğimi tamamlayayım' diyordu hep. 24.00'te mesaisi bitiyordu, saat 23.47'de bu kaza oldu. Sadece karşıya geçip çöp atacaktı. Geri dönüp servise binecekti. Hız sınırının düşük olduğu yerde çok hızlı gelen araç çarpmış. Olaydan sonra karakola gidip kardeşimle birlikte şikayetçi olduk. Kumburgaz Polis Merkezi'ne gittik. İfademizi verdik, çalışma arkadaşları da ifade verdi. Sarhoş bir şekilde gelip gece çarpmış, en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz. Ben yurt dışındaydım, dün sabah geldim, gece bu haberle uyandım. O sırada hastaneye kaldırmışlardı ben yetişene kadar zaten hayatını kaybetti" dedi.

'KAZA DEĞİL CİNAYET"

Aile dostu olduğunu belirten Sadık Çakmak ise 'Yine bir trafik mağduriyeti. Çok üzgünüz. Bu alkollü araç kullananların verdiği zararlar belli. Artık hızlıca kanunlar çıksın. Ağır cezalar verilmediği sürece bu durum devam edecek. Bu Türkiye'nin kanayan bir yanası. Çöpünü dökmeye giden bir kadın, bir şuursuz nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kaza değil, cinayet" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel