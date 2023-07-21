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Büyükçekmece'de kayıp olarak aranan kişi boş arazide ölü bulundu

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Murat Çeşme Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde çıkan Ahmet Karayazı'dan (58) haber alamayan yakınları polise başvurdu. Arama çalışması başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan aramalar sonucunda aynı mahalledeki boş bir arazide Karayazı'nın cesedi bulundu. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Büyükçekmece'de kayıp olarak aranan kişi boş arazide ölü bulundu.

Murat Çeşme Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde çıkan Ahmet Karayazı'dan (58) haber alamayan yakınları polise başvurdu.

Arama çalışması başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan aramalar sonucunda aynı mahalledeki boş bir arazide Karayazı'nın cesedi bulundu.

Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Adli Tıp Kurumu Büyükçekmece Çeşme Güncel Haberler

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