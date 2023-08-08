Büyükçekmece'de kaybolan kadının arama çalışmaları devam ediyor

Büyükçekmece'de denizde kaybolan kadının bulunması için başlatılan arama çalışmaları 4. günde de devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler Marmara Denizi açıklarında aramalarını sürdürüyor. AFAD ve İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Büyükçekmece'de, denizde kaybolan kadının bulunması için başlatılan arama çalışmaları 4. günde de devam ediyor.

Sinanoba Mahallesi Baba Burnu Sahili'nde 5 Ağustos'ta eşiyle tekneden denize girdikten sonra kaybolan Melek A'yı arama çalışmaları sabah yeniden başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler Marmara Denizi açıklarında aramalarını sürdürüyor.

Afad ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Olay

Baba Burnu Sahili'nde 5 Ağustos'ta tekneden denize girip yüzen Mustafa A. ile eşi Melek A, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri Mustafa A'yı denizden çıkarmış, kaybolan Melek A'nın bulunması için çalışma yapılmıştı.