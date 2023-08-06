Büyükçekmece'de Kaybolan Kadını Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Büyükçekmece'de eşiyle denize açılan ve akıntıya kapılarak kaybolan kadının arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Arama ekipleri helikopter ve sahil güvenlik botlarıyla destekleniyor.

Büyükçekmece'de dün öğlen saatlerinde eşiyle tekneyle denize açılan ve serinlemek isterken denizde akıntıya kapılarak kaybolan kadını arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Baba Burnu Sahili'nde meydana geldi. Mustafa Altunok ve Melek Altunok, kızları ile birlikte sahilden tekne ile açıldı. Bir süre sonra çift tekneden atlayarak yüzmeye başladı. Tekne akıntıya kapılarak hareket ederken, anne ve baba gözden uzaklaştı. Bu sırada teknede kalan kızları sahil güvenliği arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, baba Mustafa Altunok'a ulaştı. Anne Melek Altunok ise bulunamadı.

İkinci günde kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bu sabah erken saatlerde sahile gelen arama kurtarma ekipleri, anne Altunok için tekrar çalışma başlattı. Melek Altunok'un dün kaybolduğu noktayı ablukaya alan ekiplere helikopter ve sahil güvenlik botları da destek veriyor. Yaklaşık 4 kilometrelik alanı tarayan ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL