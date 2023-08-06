Büyükçekmece'de kaybolan kadın için helikopter destekli arama çalışmaları

Büyükçekmece'de denizde kaybolan kadının bulunması için helikopter destekli arama çalışmaları yürütülüyor. Sinanoba Mahallesi Baba Burnu sahilinde dün eşiyle birlikte tekneden denize girdikten sonra kaybolan Melek A'yı arama çalışmalarına bugün de devam ediliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin tekne ile denizden yürüttüğü arama çalışmalarına helikopterle havadan destek veriliyor. Olay Baba Burnu Sahili'nde dün tekneden denize girerek yüzmeye başlayan Mustafa A. ile eşi Melek A, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri Mustafa A'yı kurtararak denizden çıkarmıştı. Kaybolan Melek A'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.