Büyükçekmece'de kaybolan gazi boş arazide ölü bulundu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan gazi Ahmet Karayazı, boş arazide ölü bulundu. Olay, saat 07.00 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, askerliğini yaptığı sırada kaza geçirerek gazi olan 58 yaşındaki Ahmet Karayazı, sabah saatlerinde evinden çıkarak kayıplara karıştı. Kendisine akciğer kanseri teşhisi konan ve psikolojik sorunlarının da olduğu söylenen Karayazı'nın yakınları polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Konu ile araştırmalara başlayan emniyet ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Çalışmalar sonucu Gazi Karayazı'nın cansız bedeni saat 17.00 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Hasret Sokak'taki boş bir arazide bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.