Büyükçekmece'de Kargo Dolandırıcılığı: Zanlı Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Büyükçekmece'de bir kargo firması çalışanı gibi davranarak vatandaşlardan bilgileri toplayan E.K., polis ekipleri tarafından kargo şubesinde teslim alırken yakalandı. Şüpheli, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece'de kargo firması çalışanı gibi davranarak vatandaşlardan kod bilgileri ve kimlik fotokopilerini temin eden, ardından şubeye giderek kargoları alan zanlı suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli E.K'nin kargo şirketi temsilcisiymiş gibi aradığı vatandaşlardan gönderi takip kodları ile kimlik fotokopilerini istediği ve sonrasında şubeye giderek söz konusu kargoları teslim aldığı tespit edildi.

Şüpheliyi takibe alan polis ekipleri, Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'ndeki bir kargo şubesine gelen E.K'yi, bir ürünü teslim alırken suçüstü yakaladı.

Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin kargoyu teslim alırken yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
