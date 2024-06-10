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BÜYÜKÇEKMECE'de Kar Maskeli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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BÜYÜKÇEKMECE'de bir apartmandaki dairenin zilini çalan kar maskeli şüpheliler, kapıyı açan kişiye kurşun yağdırdı. Şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçarken, saldırının hedefi olan Uğur Doğan(30) yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BÜYÜKÇEKMECE'de bir apartmandaki dairenin zilini çalan kar maskeli şüpheliler, kapıyı açan kişiye kurşun yağdırdı. Şüpheliler saldırının ardından olay yerinden kaçarken, saldırının hedefi olan Uğur Doğan(30) yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kumburgaz Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında yaşayan Uğur Doğan(30) ile ağabeyi Özgür Doğan evlerinde oturdukları sırada yüzleri kar maskeli 2 kişi kapının zilini çaldı. Kapıyı açan Uğur Doğan ile karşılaşan şüpheliler, Uğur Doğan'a yanlarında bulunan silahla ateş etmeye başladı. Şüpheliler olay sonrası motosiklet ile kaçarken, sesleri duyan ağabeyi Özgür Doğan dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Uğur Doğan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Uğur Doğan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının olduğu dairede inceleme yaparken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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