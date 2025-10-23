Büyükçekmece'de Kadın Cinayeti Davasında Duruşma Devam Ediyor

BÜYÜKÇEKMECE'de denizde elleri ve ayakları bağlanmış halde halıya sarılı olarak cesedi bulunan Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasının görülmesine devam edildi. Duruşmaya katılan anne Gülüzar Sezer " Kızımın tırnaklarında biri erkek biri kadına ait olan 2 DNA bulundu ama kim oldukları tespit edilmedi tespit edilsin istiyorum" dedi. Duruşma 18 Aralık 'a ertelendi.

Olay 7 Haziran 2024 günü Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde meydana geldi. Sahilde elleri ve ayakları bağlandıktan sonra halıya sarılmış ve ağırlık bağlanarak denize atılmış halde kadın cesedi bulundu. Polis ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kadının Sedef Güler (24) olduğu tespit edildi. Hazırlanan iddianame kapsamında 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan Yavuz Güngör ve Fırat Baykara hazır bulundu.

Duruşmaya katılan anne Gülüzar Sezer, "Ölen kızımın tırnaklarında biri erkek biri kadına ait olan 2 DNA bulundu ama kim oldukları tespit edilmedi tespit edilsin istiyorum. Bana kızımın cep telefonu imha edildiği söylendi ama Fırat Baykara polislere yerini gösterdiğini söyledi ama hala bulamadılar bulunsun istiyorum" şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Fırat Baykara savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum benim cinayetle bir bağım yok. Sedef'i de ailesini de tanımam" dedi. Tutuklu sanık Yavuz Güngör ise, "Ben 17 sene yattım Sedef eceli geldi öldü ben suçlanma korkusuyla denize attım hatam budur başka bir suçum yoktur" dedi.

Gülüzar Sezer duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 18 Aralık tarihine erteledi. ve iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet başkanıma ve heyete teşekkür ederim. Israrla ahlaksızca konuştular ve onu savun hukukçular beraatlerini istedi ama teşekkür ederim tekrardan çünkü beraatlerini vermedi çıkamayacaklar içeriden. Her şey ortada fakat şunu söylemek istiyorum aylardır geçen celsede heyetin istediği eksiklerin gidilmesi bunların hiçbir şekilde dönüş alamıyoruz. Bunlar bir an önce tamamlanmasını eksiklerin giderilmesini istiyoruz. Adalete güvencim arttı heyete güvencim arttı" dedi.

Duruşma eksik hususların giderilmesi amacıyla 18 Aralık'a ertelendi.