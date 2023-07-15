BÜYÜKÇEKMECE'de hakkında tutuklanma kararı verilen kişi, adliyeden kaçmaya çalışırken polis tarafından bacağından vurularak yakalandı. Hastaneye kaldırılan Ö.D.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇMAYA ÇALIŞAN TUTUKLU POLİS TARAFINDAN VURULARAK YAKALANDI (yeniden)

Oğuzhan CİN - Derya EVREN İSTANBUL,(DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de hakkında tutuklanma kararı verilen kişi, adliyeden kaçmaya çalışırken polis tarafından bacağından vurularak yakalandı. Hastaneye kaldırılan Ö.D.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Büyükçekmece Adliyesi önünde yaşandı. Nöbetçi Mahkemece tutuklanma kararı verilen Ö.D. isimli kişi, adliye çıkışında kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri şüpheliyi ayağından vurarak yakaladı getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen Ö.D.?nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri adliye önünde inceleme yaptı.