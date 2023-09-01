Büyükçekmece'de Kaçan Otomobilde Kaleşnikof Silah ve Çelik Yelek Bulundu

Büyükçekmece'de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurmak istediği bir otomobil, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Gaziosmanpaşa'ya kadar kaçan ve burada başka araçlara çarparak duran aracın içinden kaleşnikof silah ve çelik yelek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutaklandı.

GAZİOSMANPAŞA'DA KALEŞNİKOF ÇIKAN ARAÇLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR

Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- BÜYÜKÇEKMECE'de polis ekiplerinin şüphelenerek durdurmak istediği bir otomobil, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Gaziosmanpaşa'ya kadar kaçan ve burada başka araçlara çarparak duran aracın içinden kaleşnikof silah ve çelik yelek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Büyükçekmece Şemsipaşa Mahallesinde yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine ekipler aracı kovalamaya başladı. Büyükçekmece'den Gaziosmanpaşa'ya kadar kaçan araç, burada park halindeki araçlara çarparak durdu. Ekipler kaza yapan aracın içindeki sürücüyü aşağı indirdi. F.Y. isimli sürücü ekipler tarafından gözaltına alınırken araçta yapılan aramalarda kaleşnikof silah, 2 şarjör, 60 fişek ve 2 çelik yelek ele geçirildi. Ekipler şüphelinin kullandığı aracı kontrol ettiğinde ise aracın çalıntı olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan F.Y.'ye 9 bin 79 lira trafik cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.