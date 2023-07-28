Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında ıslak mendil üretimi yapılan bir bölümde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yaralanan olmadı.

Büyükçekmece'de ıslak mendil üretimi yapılan binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi Kudanlı Sokak'ta bulunan ve ıslak mendil üretimi yapılan dört katlı bir binanın ikinci katında saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL