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Büyükçekmece'de ıslak mendil fabrikasında yangın çıktı

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Büyükçekmece'de bulunan bir ıslak mendil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Büyükçekmece'de ıslak mendil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Celaliye Mahallesi Kudanlı Sokak'ta ıslak mendil üretimi yapılan 4 katlı fabrikanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Büyükçekmece İtfaiye Güncel Haberler

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