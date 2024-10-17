BÜYÜKÇEKMECE'de İşçi Kule Vincin Halatına Oturarak Diğer İnşaata Geçti

BÜYÜKÇEKMECE'de bir işçi kule vincin halatına oturarak diğer inşaata geçti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde Ankara Caddesi'ndeki bir inşaatta yaşandı. İnşaat halindeki binada çalışan işçilerden birisi kule vincin halatına oturup yandaki inşaata geçti. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.