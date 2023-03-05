Büyükçekmece'de iş yerinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler İstanbul Büyükçekmece'de bir iş yerinin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Büyükçekmece'de bir iş yerinin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mimar Sinan Mahallesi E5 Londra Asfaltı Caddesi'ndeki çömlekçi olarak kullanılan 2 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, iş yerinin çatı katında hasar oluştu. Kaynak: AA / Güncel Büyükçekmece İtfaiye Mimar Güncel Haberler

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